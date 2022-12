Heftig! Knossi hat bei "7 vs. Wild" neun Kilo abgenommen

Knossi (36) hat eine krasse Erfahrung hinter sich! Der deutsche Twitch-Streamer nahm an der zweiten Staffel der beliebten Survival-Show "7 vs. Wild" teil. Für das Format ließ sich der Moderator für ganze sieben Tage auf einer einsamen Insel im Süden Panamas aussetzen. Während seiner Zeit am Strand von Isla de San José ernährte er sich nur sehr spärlich von ein paar Kokosnüssen – und das hatte eine heftige Auswirkung auf sein Körpergewicht: Knossi hat auf der "7 vs. Wild"-Insel über neun Kilo abgespeckt!

Im Rahmen der finalen Folge der YouTube-Show "7 vs. Wild" wurde auch verraten, wie viel Gewicht die Kandidaten während ihrer Zeit auf der einsamen Insel verloren haben – und die Statistik hat es wirklich in sich: Knossi hat innerhalb von nur sieben Tagen schlappe neun Kilo und 400 Gramm abgenommen. Damit ist der Entertainer der Teilnehmer mit dem größten Gewichtsverlust.

Knossi ist rückblickend aber einfach nur happy und stolz auf sich, dass er so lange durchgehalten hat! "Worte können diese Gefühle nicht beschreiben, die man in diesem Moment hat", betonte der Webstar auf Instagram und fügte hinzu: "Danke, dass ich das erleben durfte und danke für euren Glauben an mich!"

