Im Endspurt: Molly-Mae Hague präsentiert wachsende Babykugel

Molly-Mae Hague (23) ist im Endspurt! Im September gaben die Influencerin und ihr Partner Tommy Fury freudige Nachrichten bekannt: Die ehemalige Teilnehmerin der britischen Version von Love Island und ihr Liebster erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Vor wenigen Tagen brodelte die Gerüchteküche, dass ihr Töchterchen bereits das Licht der Welt erblickt haben könnte. Doch die Beauty widerlegte dies mit einem Foto ihrer XXL-Kugel. Auch jetzt präsentiert Molly erneut ihren aufblühenden Babybauch!

In einem TikTok-Video zeigt die 23-Jährige ihre immer weiter wachsende Babykugel. In einem gemütlichen Look bestehend aus einem grauen Pullover und einer schwarzen Leggings filmt die ungeschminkte Molly sich in ihrem Kleiderschrank. In dem Clip streichelt die Reality-TV-Bekanntheit sanft über ihren Bauch. "Wie konnte das passieren?", betitelt sie den Beitrag.

Im Video deutet die werdende Mama auch den Geburtstermin ihres Töchterchens an, indem sie lippensynchron zu einem viralen Sound mitspricht. In dem Audioclip, der ursprünglich von Kylie Jenner (25) aufgenommen wurde, heißt es: "Also, ich bin heute in der 34 Woche. Ich habe nur noch einen Monat." Demnach könnten ihre Worte bedeuten, dass die Blondine ihr Kind im Februar bekommen wird.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Dezember 2022

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague an Weihnachten 2022

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Oktober 2022

