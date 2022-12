Mit Kinder-Pics: So süß gratuliert Chrissy Teigen ihrem John

Dieser Post lässt die Herzen der Fans sicher höherschlagen! Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) sind das Traumpaar in Hollywood. Zusammen haben die beiden zwei Kinder und teilen immer mal wieder Einblicke aus ihrem Familienalltag. Nun überraschte die Moderatorin ihre Follower aber mit anderen niedlichen Aufnahmen: Chrissy widmete ihrem John zum Geburtstag einen zuckersüßen Post – und kramt dabei etwas in der Nostalgie-Kiste!

Via Instagram veröffentlichte die 37-Jährige eine Bilderreihe, bestehend aus Kinderaufnahmen ihres Liebsten. Darin lächelt John als Kleinkind, Kind und Baby in die Kamera. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den besten Mann, den alle kennen. Wir lieben dich zu sehr!", schrieb das Model zu seinem Post. Supportern fiel aber vor allem die Ähnlichkeit von John und seinen Kindern auf. Denn vor allem beim ersten und dritten Schnappschuss sieht der 44-Jährige aus wie Miles (4) und Luna (6). "Oh mein Gott, Miles ist sein Zwilling" oder "Ich sehe definitiv Luna in ihn", kommentierten unter anderem zwei User.

Aktuell erwartet das Paar erneut ein Kind – und John kann es wohl kaum noch erwarten. "Wir freuen uns auf neue Freude in unserem Leben, ein neues Baby zu bekommen. Wir sind so aufgeregt", verriet er erst kürzlich im Interview mit "Today". Wem Nachwuchs Nummer drei dann wohl ähnlicher sieht, wird sich bald schon zeigen...

Instagram / chrissyteigen John Legends als Kleinkind

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern im Dezember 2022

Instagram / chrissyteigen John Legend als Baby

