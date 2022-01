Wie Zwillinge! John Legend (43) und seine Frau Chrissy Teigen (36) sind zweifache Eltern. 2015 erblickte ihr erstes gemeinsames Kind, Töchterchen Luna (5), das Licht der Welt. Drei Jahre später wurden die Eheleute erneut Mama und Papa – diesmal eines Sohnes. Was nach der Geburt schnell klar wird: Der kleine Miles (3) ist seinem berühmten Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Der Sänger veröffentlichte nun einen niedlichen Vater-Sohn-Schnappschuss, worauf die Ähnlichkeit abermals deutlich wird!

Der "All of Me"-Interpret teilte via Instagram eine herzerwärmende Aufnahme mit seinem Mini-Me. "Mein Brunch-Buddy", schrieb John dazu. Vater und Sohnemann sitzen auf dem Bild in einer gemütlichen Ecke, während sie vermutlich auf ihre Köstlichkeiten warten. Papa Legend strahlt stolz in die Linse, während Miles sich etwas schüchtern an ihn schmiegt. Das Foto unterstreicht wieder einmal die Ähnlichkeit von John und dem kleinen Miles.

Das sahen Johns Fans offenbar genauso. In den Kommentaren rasteten sie deswegen nahezu aus. "Ihr zwei seht einfach aus wie Zwillinge", schrieb eine Userin begeistert. Ein anderer Follower kam aus dem Schwärmen ebenfalls nicht mehr heraus: "Der Kleine wird dir immer ähnlicher, unglaublich!"

Instagram / chrissyteigen John Legend und Söhnchen Miles, Dezember 2020

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit John Legend und ihren Kids

Instagram / chrissyteigen John Legend und ihr Sohn Miles

