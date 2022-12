Nach Aleks-Drama: Ist Christina Dimitriou wieder vergeben?

Ist Christina Dimitriou (30) etwa wieder verliebt? Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Ex Aleksandar Petrovic (31) wollten in der diesjährigen Temptation Island V.I.P.-Staffel ihre Beziehung auf die Probe stellen. Jedoch bestand die Beziehung den Treuetest nicht – denn Aleks bandelte mit der Verführerin Vanessa Nwattu an. Trotz gewaltiger Emotionen verzieh die Blondine ihrem Ex. Auch sonst scheint Christina mit der Beziehung abgeschlossen haben: Die Bekanntheit hat offenbar jemand Neues in ihrem Leben!

Auf dem Instagram-Account von Temptation Island plauderte die 30-Jährige über ihre Gefühlslage nach der Show – und ob sie schon bereit für eine neue Romanze wäre. "Nach der Sache mit Temptation hatte ich keinen Bock, jemanden kennenzulernen", begann sie. Über Letzteres scheint die Beauty ihre Meinung jedoch geändert zu haben. "Ich bin ein offener Mensch, deshalb lerne ich gerne mal Leute kennen", erzählte sie. Zuletzt gab Christina sogar zu, jemanden getroffen zu haben. "Zurzeit bin ich in Griechenland und ich habe jemanden kennengelernt. Mal schauen, wo das noch hinführt", so die TV-Persönlichkeit.

Die Fans fluteten die Kommentarspalte mit zahlreichen lieben Worten und wünschten ihr alles Glück der Welt. "Ich gönn ihr das von Herzen, sie hat den Besten aller Besten verdient", schrieb ein User. Eine weitere Person kommentierte: "Ich würde es ihr von Herzen wünschen, dass sie endlich ankommt." Andere Follower wünschen der Influencerin einfach nur das Allerbeste.

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Reality-TV-Star

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou im August 2022

RTL Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

