Nicky Hilton feiert Geburtstag ihrer Tochter im Disneyland

Nicky Hilton (39) hat sich etwas ganz Besonderes überlegt. Seit mittlerweile acht Jahren geht das ehemalige It-Girl nun schon mit seinem Partner James Rothschild durchs Leben. Zusammen haben die Eheleute drei Kinder – zwei Töchter und seit einigen Monaten auch einen kleinen Sohn. Im Netz gewährt die Schwester von Paris Hilton (41) ihrer Community auch immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag. Den Geburtstag ihrer Tochter Theodora verbrachten Nicky und Co. nun in Disneyland.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 39-Jährige nun einige Eindrücke des besonderen Tages ihres Sprösslings. So teilte sie beispielsweise ein Familienbild, auf dem Nicky und James mit ihren älteren Kindern vor einem Riesenrad posieren. Augenscheinlich musste der neuste Familienzuwachs an diesem Tag zu Hause bleiben, denn von einem Kinderwagen oder Ähnlichem war auf den Schnappschüssen nichts zu sehen. Dafür schien aber Paris ihre Nichte auf den Ausflug zu begleiten, denn auf gleich zwei Aufnahmen lächelt die 41-Jährige in die Kamera. "Der schönste Geburtstag am glücklichsten Ort der Welt!", schrieb die Influencerin schlicht zu der Bilderreihe.

Unter dem Beitrag brachten viele Fans ihre Begeisterung über Nickys Idee zum Ausdruck. "Die coolste Tante und Mutter aller Zeiten" oder "Was für ein spaßiger Tag für die kleine Prinzessin", lauteten nur einige Kommentare. Außerdem richteten viele Fans der frischgebackenen Fünfjährigen ihre Geburtstagsglückwünsche aus.

Instagram / nickyhilton Nicky Hilton mit ihrer Familie im Disneyland

Instagram / nickyhilton Paris Hilton mit ihrer Schwester Nicky im Disneyland

Instagram / nickyhilton Nicky Hilton mit ihren Kindern im August 2022

