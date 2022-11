Heimlich geheiratet? Tanja Makarić heißt auf Geschenk Claßen

Hoppla! Verheimlichen Julian Claßen (29) und Tanja Makarić (25) ihren Fans etwa einen wesentlichen Schritt in ihrer Beziehung? Kurz nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Bibi Claßen (29) bandelte der YouTuber mit der Ex-Schwimmerin an: Seither turtelt das Paar in den sozialen Medien, was das Zeug hält. Aber haben Julian und Tanja jetzt etwa sogar geheiratet? Immerhin trägt die Influencerin auf einem Geschenk bereits den Nachnamen ihres Liebsten...

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Tanja jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie stolz ein Geschenk präsentiert. Doch bei diesem Bild dürften einige Fans hellhörig geworden sein: Bei dem Präsent handelt es sich nämlich um zwei Brotmesser mit Holzgriffen, auf denen "Julian Claßen" und "Tanja Claßen" steht. "Hab ich von dem Restaurant geschenkt bekommen, so süß", freute sich die Beauty. Sind die beiden also womöglich schon Mann und Frau?

Egal, ob verheiratet oder nicht – Julian und Tanja sind zusammen so richtig glücklich! Promiflash hat die beiden im September auf dem kinderTag in Berlin getroffen. Dort hat die Brünette das Geheimnis ihrer Liebe verraten: "Vertrauen, Kompromissbereitschaft, Kommunikation", hat sie bei dem Event aufgezählt.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarićs Geschenk

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im November 2022

