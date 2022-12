Unvergessen: Ariana Grande beschenkt Kinder in Manchester

Ariana Grande (29) denkt auch heute noch an die Opfer von Manchester. Vor fünf Jahren endete ein Konzert der Sängerin in einer Tragödie. Während sie auf der Bühne stand, kam es im Foyer der Halle zu einer Explosion. Dafür verantwortlich war ein Selbstmordattentäter. Neben ihm selbst starben 22 weitere Menschen und zahlreiche wurden verletzt. Sie hat das tragische Ereignis in Manchester bis heute nicht vergessen: Zu Weihnachten schickte Ariana den Kindern der Stadt Geschenke.

Auf Instagram verkündete die Wohltätigkeitsorganisation RMCH Charity, dass Ariana einige Kinder in Manchester zu Weihnachten überraschte. "Wir haben uns so sehr über die Weihnachtsgeschenke gefreut, die Ariana den jungen Patienten in unseren Krankenhäusern geschickt hat", hieß es in dem Statement zusammen mit Bildern der zahlreichen und bunt verpackten Geschenken. Insgesamt wurden die Geschenke der "7 Rings"-Interpretin an vier Hospitäler verteilt: "Wir wissen, dass Manchester und insbesondere das Royal Manchester Childrens Hospital einen besonderen Platz in Arianas Herzen einnehmen."

An den Tag des Anschlags wird Ariana sich wohl immer erinnern. 2020 wurde bekannt, dass sie unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Der Gedanke, dass Fans von ihr sterben mussten, belastet sie sehr. Und auch die Bilder der Besuche bei den Opfern in den Krankenhäusern sollen sich in ihr Gedächtnis eingebrannt haben.

