"Bullshit": Michelle Daniaux wollte ihren Ex Gigi nie zurück

Michelle Daniaux hat offenbar genug von den Aussagen ihres Ex. Nach Temptation Island V.I.P. hatte sich die Influencerin von Luigi Birofio getrennt. Der Grund: Der einstige Ex on the Beach-Kandidat hatte zu viel Nähe zu den anderen Frauen in der Männervilla zugelassen. Daraufhin behauptete der künftige Dschungelcamp-Teilnehmer, dass die Österreicherin nach den Dreharbeiten alles getan habe, um wieder mit ihm zusammenzukommen. Für Gigis Behauptungen findet Michelle nun deutliche Worte!

Via Instagram reagiert Michelle auf die neusten Aussagen von Gigi. Der behauptete nämlich gegenüber Promiflash, dass er es auf Wunsch der Blondine nach dem Format noch einmal mit ihr probiert habe. "Was redest du für einen verlogenen Bullshit! Ich bin niemals irgendjemandem hinterhergerannt. Ich wollte niemals diesen Menschen zurückhaben", stellt sie ihre Sicht in ihrer Story klar. Auch dass Gigi wieder in einer neuen Beziehung ist, habe Michelle nicht gekümmert – vielmehr habe sie sich darüber aufgeregt, "dass er es nicht wie jeder andere es schafft, seinen Beziehungsstatus geheim zu haben", erklärt sie im Netz.

Heute haben Michelle und Gigi keinen Kontakt mehr zueinander. Das liegt vor allem daran, dass die zwei wieder im Dating-Fieber sind. Das bestätigten die beiden in der Wiedersehensfolge des beliebten Fremdgeh-Formats bei RTL+. Ebenso wie der Italiener verkündet auch die Österreicherin, dass sie übereinander hinweg und wieder an andere Leute vergeben seien.

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux im Dezember 2022

RTL / Frank J. Fastner Michelle Daniaux und Gigi Birofio, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2022

Instagram / gigibirofio Michelle Daniaux und Luigi Birofio im Frühjahr 2021

