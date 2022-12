"Loyale Menschen": Kritisiert Franzi Temme hier Alex Golz?

Wettert Franziska Temme (27) jetzt etwa gegen Alexander Golz (26)? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hatte nach dem Bachelor in Paradise-Wiedersehen für Aufsehen gesorgt, weil sie angedeutet hatte, dass der Reality-TV-Star und Yasmin Vogt (24) ihre Beziehung nur faken. Sie selbst soll dem Hottie zudem an Karneval nähergekommen sein. Kurze Zeit später räumte er ein, dass Yve und er bei der Reunion tatsächlich schon getrennt waren. Doch hat sich die Sache für Franzi noch nicht erledigt? Im Netz teilte sie nun kryptische Zeilen.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 27-Jährige nun ein Foto von sich, auf dem sie in einem rosafarbenen Kleid vor einem Spiegel posiert. Dazu schrieb sie: "Ehrliche und loyale Menschen bekommen im Leben nicht häufig, was sie verdienen, aber sie können sich im Spiegel ansehen und müssen sich nicht vor sich selbst schämen." Ob diese Worte wohl an Alex gerichtet sind?

Erst vor wenigen Stunden hatte der Influencer klargestellt, dass Yve und er ihre Beziehung bei der Reunion tatsächlich vorgespielt haben. "Dass wir uns jetzt beim Wiedersehen mit Frauke Ludowig (58) hingesetzt haben und gesagt haben, dass wir zusammen sind, war schlicht und ergreifend gelogen. Das tut mir unfassbar leid", hatte er in einem Statement Reue gezeigt.

Instagram / ziskat Franziska Temme, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt und Alex Golz, "Bachelor in Paradise"-Stars

Instagram / ziskat Franziska Temme, Ex-Bachelor-Girl

