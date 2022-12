Nach Pete-Trennung: Ist Kim Kardashian wieder neu vergeben?

Hat Kim Kardashian (42) etwa jemand Neues an ihrer Seite? 2021 hatte die Reality-TV-Bekanntheit die Scheidung von ihrem Mann Kanye West (45) eingereicht. Trotz der schwierigen Verhandlungen mit dem Rapper, sind die beiden seit rund einem Monat nun offiziell geschieden. Während dieser Zeit unterstützte ihr damaliger Freund Pete Davidson (29) die Bekanntheit – auch diese Beziehung ging in die Brüche. Doch Kim scheint sich bereits auf einen neuen Flirt eingelassen zu haben.

Im "Goop"-Podcast verriet die The Kardashians-Berühmtheit der Gastgeberin Gwyneth Paltrow (50), dass sie jemanden kennengelernt habe. Die 42-Jährige wurde gefragt, ob sie momentan in Flirtlaune sei. Die vierfache Mutter antwortete etwas zaghaft: "Ja, irgendwie schon." Gwyneth scherzte, dass eine neue Liebe ihr helfen könnte, einen kalten Winter zu überstehen. "Auf jeden Fall", lachte der Star.

Doch die Brünette erklärte auch, dass sie ihr Single-Leben in vollen Zügen genieße. "Ich nehme mir Zeit. Ich möchte wirklich ein paar Jahre lang Single sein", so Kim. Sie fuhr fort: "Ich denke, ich möchte auf jeden Fall wieder heiraten. Aber erstmal will ich mir mit allem Zeit lassen." Auch auf die Unterstützung ihrer Schwestern und Freunde kann die Unternehmerin sich immer verlassen. "Das fühlt sich so gut an und macht Spaß", betonte sie.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im November 2022

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kendall Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian und Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de