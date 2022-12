Nach Rios Tod: FitnessOskar reagiert auf fiese Fan-Nachricht

FitnessOskar und seine Mandy machen eine unfassbar schwere Zeit durch! Die Influencer wurden im Sommer dieses Jahres Eltern. Sie nahmen ihre Fans mit in den Alltag mit ihrem Baby Rio. So machten sie damals auch publik, dass der Kleine an einer Autoimmunkrankheit litt. Anfang Dezember ist das Kind der Netz-Bekanntheiten gestorben und seitdem trauern sie auch öffentlich im Netz. Nicht alle User schreiben ihnen nur liebe Kommentare: Darauf reagierte Oskar nun!

In seiner Instagram-Story meldete er sich bei seinen Followern und thematisierte seine Beiträge mit Baby Rio – und die Kommentare einiger Nutzer: "Wir posten ja auch vieles mit Rio noch. Und dann schreiben die: 'Ist gut jetzt'. Und da denke ich mir so, es wird nie wieder gut sein, weil er einfach nicht wiederkommt." Nicht alle scheinen die Art und Weise zu verstehen, in der FitnessOskar und Mandy trauern.

Mit ihrer Herangehensweise, solche intimen Einblicke zu geben, wollen die zwei auch für Aufklärung über die Krankheit sorgen. Auch wenn FitnessOskar und Mandy immer wieder die Trauer einholt. "Jetzt kommt so langsam, dass man realisiert, aber irgendwie immer noch nicht glauben kann, dass Rio nicht da ist und auch nicht wiederkommt", legte er sein Seelenleben offen.

