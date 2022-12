"Vermisse dich": FitnessOskar teilt Fotos von seinem Rio

Er teilt seine Trauer. FitnessOskar und seine Frau HealthyMandy hatten schon lange einen großen Kinderwunsch. In diesem Jahr war es dann so weit – ihr Baby Rio kam zur Welt. Doch leider wurde er mit einer Autoimmunkrankheit geboren, gegen die der kleine Kämpfer schlussendlich nicht ankam. Nach nur vier Monaten hörte Rios Herz auf zu schlagen. Das ist jetzt drei Wochen her. Oskar nimmt seine Follower weiter in seinem Trauerprozess mit.

"Ich vermisse dich, mein Baby. Ich würde dich gerne zu uns ins Bett holen und ganz fest kuscheln", teilte Oskar seine Gedanken am Mittwoch in seiner Instagram-Story. Dazu postete der Fitness-Influencer ein Bild, auf dem er mit dem kleinen Rio im Bett liegt. Dabei hat er ein seliges Lächeln auf dem Gesicht und seine Augen geschlossen, genau wie sein Sohn. Anschließend zeigt er drei weitere Fotos in seiner Story, in denen er von seinem Kleinen schwärmt. "Bei Mama auf der Brust hat er's natürlich auch geliebt zu schlafen. Und auf meinem Bein. Das konnte er nämlich schön – umarmen und kuscheln", erinnerte er sich zurück.

Auch Oskars Frau Mandy teilte am Mittwoch eine Erinnerung an den kleinen Mann. "Wie gerne würde ich jetzt so neben dir aufwachen", kommentierte sie eine Aufnahme, auf der Rio unter einer Decke in die Kamera schaute.

FitnessOskar und Baby Rio

FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio

HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Sohn Rio

