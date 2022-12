Neujahr in Australien: Ryan Gosling und Eva zurück in Sydney

Ryan Gosling (42) und Eva Mendes (48) wollten wohl wieder nach Hause. Die beiden US-amerikanischen Schauspieler gehen schon seit elf Jahren gemeinsam durchs Leben. Sie verbindet aber nicht nur ihre Liebe zueinander, sondern auch ihre zwei Töchter Esmeralda und Amada. Gemeinsam mit ihren Kids sind die Schauspieler wegen Ryans Filmrolle in "The Fall Guy" nach Australien gezogen, wo sie sich offenbar auch wohlfühlen: Eva und ihre Liebsten wurden nun bei ihrer Ankunft in Australien gesichtet, wo sie wahrscheinlich auch ins neue Jahr starten werden!

Wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, ist das Schauspieler-Duo mit den Kindern wieder in Australien gelandet. Demnach will das Paar Neujahr wohl nicht wie die Weihnachtsfeiertage in den USA verbringen. Trotz der längeren Flugstrecke gaben sie zurück in Sydney einen stylishen Anblick ab: Eva trug einen grünen Mantel, eine dunkle Hose sowie ein schwarzes Oberteil. Das kombinierte die "Ghost Rider"-Darstellerin mit einem grauen Hut und braunen kniehohen Stiefeln. Ihr Partner entschied sich ebenfalls für Farbe: Er wählte ein neongrünes Langarmshirt, eine graue Jeans sowie eine grau-grüne Cap. Genau wie Eva trug er eine große Gucci-Reisetasche über seiner Schulter.

Nun konnte man auch deutlich einen Ring am Finger von Evas linker Hand erkennen – wie bereits vor einem Monat – was die Gerüchteküche um eine mögliche Hochzeit weiter anfacht. So wurde sie noch im November beim Verlassen eines Salons in Sydney mit dem gleichen Accessoire wie jetzt beim Verlassen ihres Privatjets gesichtet.

Anzeige

Getty Images Eva Mendes in Sydney im November 2022

Anzeige

Getty Images Ryan Gosling im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Eva Mendes im Dezember 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de