Erwischt! Eva Mendes mit Goldring nach Hochzeitsgerüchten

Ist das etwa ein Ehering an Eva Mendes (48) Finger? Die Schauspielerin ist bereits seit elf Jahren mit Frauenschwarm Ryan Gosling (42) liiert. Normalerweise halten die Hollywood-Bekanntheiten sich sehr bedeckt, was ihr Privatleben angeht. Zuletzt hatte die "Hitch"-Darstellerin sich allerdings verplappert und Ryan öffentlich als ihren Ehemann bezeichnet. In den Augen der Fans bestätigte sie damit Spekulationen über eine heimliche Hochzeit. Jetzt wurde Eva außerdem noch mit einem verdächtigen Ring am Finger gesehen.

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Beauty beim Verlassen eines Salons in Sydney. Die 48-Jährige kämpft im Wind mit ihren Haaren und dabei blitzt ein goldenes Accessoire an ihrem Ringfinger auf. Doch das war nicht das erste Mal, dass Eva mit dem Ring an der linken Hand gesehen wurde – auch bei Events zeigte sie diesen bereits. Ihr Liebster hingegen trug bisher kein Zeichen der Ehe in der Öffentlichkeit.

Ob verheiratet oder nicht, die Turteltauben sind bereits zweifache Eltern. In einem Interview mit Daily Mail hatte die "2 Fast & 2 Furious"-Darstellerin erklärt, dass Ryan und sie in Bezug auf ihre Töchter auf derselben Seite stehen: "Wir sind uns in Sachen Erziehung ziemlich einig."

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Getty Images Ryan Gosling auf der "La La Land"-Premiere 2016

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes mit ihren Töchtern, März 2022

