Pete Davidson nimmt Flirt-Aus mit Emily ziemlich gelassen!

Er scheint alles gut zu verkraften! Pete Davidson (29) ist bekannt dafür, kein Kind von Traurigkeit zu sein. Nach der Trennung von Kim Kardashian (42) flirtete der Komiker nämlich direkt mit der nächsten Beauty: Er bandelte kurzzeitig mit Emily Ratajkowski (31) an. Erst vor wenigen Tagen wurde dann jedoch bekannt, dass es bei den beiden für mehr nicht gereicht hat. Doch wie geht es Pete nun nach diesem Flirt-Aus mit Emily?

Wie ein Insider gegenüber HollywoodLife verrät, hat der 29-Jährige nicht gerade an dem Kennenlern-Ende zu knabbern. "Pete ist immer noch mit Emily befreundet, aber es war nie etwas Ernstes zwischen ihnen, also kommt er gut mit der Trennung zurecht", erklärt die Quelle und fügt hinzu: "Sie waren nie in einer festen Beziehung, also gibt es kein böses Blut zwischen ihnen." Doch warum wurde aus Pete und Emily kein Paar?

Ganz offensichtlich lagen ihre Prioritäten jeweils an anderer Stelle. "Sie hatte Spaß mit ihm, aber ihr wurde klar, dass sie nicht will, dass daraus etwas anderes wird. Sie mag ihr Leben so wie es ist", plauderte ein Informant vor Kurzem gegenüber People aus. Offenbar wolle sich das Model aktuell einfach nicht festlegen und viel lieber mit anderen Männern flirten.

Getty Images Pete Davidson im Dezember 2022

Getty Images Pete Davidson im Mai 2022

Getty Images Emily Ratajkowski im Oktober 2022 in Paris

