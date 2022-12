Süß! Tristan Thompson und Tochter True geben Tanzeinlage

Tristan Thompson (31) ist für jeden Spaß zu haben! Anfang August kam der zweite Nachwuchs des Basketballspielers und Khloé Kardashian (38) per Leihmutter auf die Welt. Vor vier Jahren durften die Eltern sich bereits über Töchterchen True (4) freuen. Da der Sportler seine Affäre Maralee Nichols schwängerte, gehen die beiden wieder getrennte Wege. Jedoch scheint der stolze Papa weiterhin ein enges Verhältnis mit seiner Tochter zu haben!

In einem zuckersüßen Instagram-Video können die Fans Tristan und seinen 4-jährigen Nachwuchs bei einer Choreo-Einlage beobachten. In der Küche tanzte das Vater-Tochter-Duo ausgelassen. Ab und an hielt Tristan sein Kind in seinen Armen und schwenkte es von Seite zu Seite. "Wenn meine Prinzessin fragt, ob Papa tanzen kann. Alles für mein kleines Mädchen", betitelte er seinen niedlichen Clip. Seine Fans überhäuften die Kommentarspalte mit zahlreichen Herzen. "Es gibt nichts Besseres als eine innige Vater-Tochter-Bindung", schrieb ein Follower. Eine weitere Person schwärmte: "Wow, sie ist dein Zwilling."

Erst vor Kurzem verriet eine vertraute Quelle gegenüber HollywoodLife, dass Tristan immer noch in das Leben seiner Kids involviert sei. "Sie findet es wichtig, dass ihre Kinder diese Erinnerungen mit ihm haben und eine Bindung zu ihm aufbauen", soll die The Kardashians-Bekanntheit angeblich empfinden.

Instagram / realtristan13 True Thompson und Tristan Thompson

Instagram / realtristan13 True Thompson und Tristan Thompson

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

