"Temptation Island"-Kandidaten über Aleks' Date mit Vanessa

Jetzt äußerten sich die anderen Kandidaten. Bei Temptation Island V.I.P. verliebte sich Aleksandar Petrovic (31) in die Verführerin Vanessa Nwattu und zeigte das auch offen im TV, obwohl er zu dem Zeitpunkt noch mit Christina Dimitriou (30) zusammen war. Das sorgte vor allem im Netz für Kritik Vanessa und Aleks gegenüber. Die anderen Kandidaten hielten sich bislang mit ihrer Meinung zurück. Doch jetzt gaben Gigi, Sandra (30) und Tommy gegenüber Promiflash ihre ersten Gedanken zu den Bildern von Aleks und Vanessas Dreamdate preis.

"Das Dreamdate der beiden war schockierend anzuschauen und mir einfach sehr unangenehm", äußerte Tommy gegenüber Promiflash, als er die Wiedersehensfolge Revue passieren ließ. Auch Gigi konnte eine ähnliche Reaktion seinerseits zum Dreamdate zusammenfassen: "Mir kamen selber fast die Tränen, die Bilder von Aleks zu sehen. In dem Moment hab ich nur an Christina gedacht und sie hat mir unglaublich leidgetan." Sandra war mit ihrem Ex-Freund Tommy bei dem Thema einer Meinung: "Aleks hat mit allem verkackt, was er von sich gegeben hat", bemerkte sie.

Auch wenn Moderatorin Lola Weippert (26) ihre unparteiische Sicht der Dinge beim Wiedersehen aufgab und Aleks in die Schranken wies, sind viele Fans der Meinung, sie habe alles richtig gemacht. Auch Sandra teilte diese Ansicht: "Sie hatte die Gespräche richtig im Griff."

