Tod von Pelé: Prinz William und Kate trauern um Ex-Kicker

Prinz William (40) und Gattin Kate (40) gedenken Pelés! Der Weltfußballer sorgte bereits seit einigen Wochen für großes Bangen bei seinen Fans und Angehörigen: Der einstige Sportler kämpfte schon eine ganze Weile gegen den Darmkrebs. Am Donnerstag erlag der dreifache Weltmeister jedoch seiner Erkrankung im Alter von 82 Jahren. Anlässlich der traurigen Nachricht meldete sich das königliche Paar im Netz – und unterbrach damit seine Weihnachtspause.

Um den emotionalen Moment zu markieren, gedachten die Royals des Fußballers in ihrer Instagram-Story. Das Duo teilte ein Bild auf ihrem gemeinsamen "Prinz und Prinzessin von Wales"-Account, das das berühmte Wembley-Stadion in London zeigte. Das gerepostete Foto der englischen Nationalmannschaft zeigte eine Hommage an Pelé: Bilder von ihm wurden an die Außenwand des Stadions projiziert. Das Paar nimmt sich gewöhnlich eine Auszeit von öffentlichen Aufgaben zwischen Weihnachten und Neujahr. Der Tod der Fußball-Legende war jedoch ein guter Grund, trotzdem öffentlich in Erscheinung zu treten.

Doch auch zahlreiche Fans des Ex-Kickers meldeten sich im Netz zu Wort. "Mein tiefstes Beileid. Wir sind sehr traurig. Die größte Legende. Wir werden dich nie vergessen", so ein Fan. Eine weitere Person ergänzte: "So lange gekämpft. Ruhe in Frieden."

Anzeige

Getty Images Pelé im September 2017

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Wales, September 2022

Anzeige

Getty Images Pelé im Jahr 2017

Anzeige



