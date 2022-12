Von Gigi gefingert? "Temptation Island"-Tülay meldet sich!

Jetzt spricht sie Klartext! Temptation Island V.I.P. ist zwar zu Ende, doch die Storys hören nicht auf. Die Kandidatin Michelle Daniaux meldete sich nach der Ausstrahlung zu Wort und meinte, dass ihr heutiger Ex Gigi Birofio off-cam fremdgegangen sei. Der Italiener soll die Verführerin Tülay, mit der er sich gut verstanden hatte, gefingert haben. Beweise gibt es dafür nicht. Jetzt offenbart Tülay, was wirklich mit Gigi passiert sein soll!

Im YouTube-Interview mit Sanijel Jakimovski stellt sie zunächst klar, dass der Ex on the Beach-Kandidat sie nicht gefingert habe. Jedoch sei alles andere, was Michelle erzählt hat, wahr. "Wir kamen uns sehr nah. Ich weiß über das Gemüse Bescheid. Und ich sollte so was nicht wissen", verrät Tülay und spielt damit auf Gigis Genitalien an. Denn die Österreicherin meinte auch, dass sie am Lagerfeuer gesehen habe, wie ihr Ex und die Verführerinnen über seine Erektion gesprochen hätten.

"Im Bus ist einiges passiert, wo wir uns viel zu nahkamen. Danach ist eigentlich schon Sense, wenn man sich so nahkommt", erklärt die Verführerin ebenfalls und macht deutlich: Für Tülay ist Gigi definitiv fremdgegangen. Besonders, wenn man sein Verhalten ohne Kameras beurteilt. Außerdem betont sie, sie sei dem künftigen Dschungelcamp-Kandidaten aus dem Weg gegangen: "Wenn jemand noch offensiver gewesen wäre, wäre da viel mehr passiert."

RTL / Frank J. Fastner Gigi Birofio und Michelle Daniaux, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022

Temptation Island V.I.P., RTL Luigi Birofio und Verführerin Tülay bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

