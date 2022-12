Wegen neuer Liebe: Schießt Roman Tamkan gegen Ex Vanessa?

Meint er hier seine Verflossene? Die GNTM-Berühmtheit Vanessa Tamkan (25) überraschte ihre Fans Anfang Dezember mit Liebesnews: Nach der Trennung von Ehemann Roman Tamkan ist sie wieder verliebt! Erst im August wurde bekannt, dass sich die Mutter eines Sohnes und der Unternehmer scheiden lassen wollen. Zunächst meldete sich Vanessas Ex nicht zu ihrer neuen Beziehung: Aber jetzt teilte Roman kryptische Zeilen!

In seiner Instagram-Story schrieb er: "Ich habe nun schon viel erlebt und hätte jetzt auch viel erwartet, aber das nicht. Das ist zu früh! Schäm dich!" Roman nannte keine Namen. Jedoch ist bekannt, dass er und Vanessa momentan wohl nicht das beste Verhältnis haben. Im Netz verriet die Influencerin, dass die Scheidung nicht wirklich friedlich ablaufe. Schießt ihr Ex also damit wirklich gegen sie?

Die Beauty teilte noch im Juli dieses Jahres ein Pärchen-Pic von sich und Roman. Nur einen Monat später folgten die Trennungsnews. Mittlerweile teilte Vanessa auch schon mehrere Turtelbilder und Videos mit ihrem Neuen und macht ihm öffentliche Liebeserklärungen.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan und Christoph Zöller, Dezember 2022

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan und ihr Ex Roman im Juli 2022 in Paris

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan (r.) und ihr Freund Christoph Zöller

