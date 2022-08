Noch im Juli: Neu-Single Vanessa Tamkan teilte ein Kussfoto!

Bei Vanessa Tamkan (25) und ihrem Mann Roman ist alles aus und vorbei! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat gestern die Trennung vom Vater ihres Sohnes Carlo Cem verkündet: Nach knapp sieben gemeinsamen Jahren gehen die beiden fortan wieder getrennte Wege. Für die Fans dürfte diese traurige Neuigkeit ziemlich überraschend sein: Anfang Juli teilte Vanessa nämlich noch ein Kussfoto mit Roman auf Social Media!

Am 3. Juli – also rund einen Monat vor der Bekanntgabe der Trennung – postete Vanessa dieses Knutschfoto auf ihrem Instagram-Profil: Darauf drückt die Unternehmerin Roman während eines Urlaubs in Paris vor dem funkelnden Eiffelturm einen Kuss auf die Wange. "Ich bin in Paris. Wo bist du gerade?", fragte das Model seine Fans in der Bildunterschrift des Postings.

Trotz der Trennung ziehen Vanessa und Roman aber auch in Zukunft an einem Strang – und zwar für ihren kleinen Sohn! "Als Eltern sind wir ein tolles Team und werden es auch immer sein. Unserem Sohn zuliebe werden wir keine weiteren Informationen oder Details zu unserer Trennung bekannt geben oder irgendwo darüber sprechen", erklärte die 25-Jährige ihrer Community.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, ehemalige GNTM-Teilnehmerin

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa und Roman Tamkan

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Influencerin

