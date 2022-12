Vanessa Tamkan offen: Scheidung läuft nicht friedlich ab

Bei Vanessa (25) und Roman Tamkan scheint es wohl noch eine Menge Klärungsbedarf zu geben! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gab im August bekannt, dass ihre Ehe zerbrochen ist. Dennoch wolle das Ex-Paar sich gemeinsam um seinen Sohn Carlo Cem kümmern. Aktuell ist die Scheidung in vollem Gange – besonders harmonisch läuft es dabei zwischen Vanessa und Roman aber nicht ab!

Fans wollten in einer Fragerunde auf Instagram wissen, ob Roman das Weihnachtsfest mit Vanessa und Carlo verbringen wird. Daraufhin fand die Beauty deutliche Worte: "Nein, wird er nicht. Es ist eine Scheidung. Ja, die kann mit Sicherheit schön und friedlich und freundschaftlich und 'alle sind sich einig' ablaufen. So ist es aber nicht. Punkt." Scheint so, als sei die Stimmung zwischen den beiden momentan nicht besonders gut.

In einer Sache sind die zwei sich aber glücklicherweise einig: Das Wohl von Söhnchen Carlo hat oberste Priorität. "Das Wichtigste ist und bleibt Carlo. Er bekommt davon nichts mit und das wünschen wir uns beide und achten da extrem drauf", betonte Vanessa abschließend.

Bieber, Tamara / ActionPress Roman und Vanessa Tamkan bei den Place to B Awards 2019

Instagram / vanessa.tamkan Roman und Vanessa Tamkan, 2021

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan und ihr Sohn im September 2021

