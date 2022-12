Baby Nummer fünf: Stacey Solomon ist wieder schwanger!

Stacey Solomon (33) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die X Factor-Bekanntheit und ihr Liebster Joe Swash haben sich in diesem Jahr das Jawort gegeben: Das Paar hat seine Liebe im Juli im Rahmen einer emotionalen Zeremonie zelebriert. Gemeinsam haben die beiden schon zwei Kinder namens Rex und Rose – zudem hat die Sängerin zwei Kids aus vorherigen Beziehungen. Und jetzt kommt sogar ein fünftes dazu: Stacey ist nämlich wieder schwanger!

Diese tolle Neuigkeit verkündete Stacey jetzt voller Stolz auf ihrem Instagram-Profil. "Ich bin so dankbar und kann gar nicht glauben, dass ich es sage... Eine weitere kleine Gurke ist auf dem Weg", betonte die Fünffach-Mama in spe und fügte hinzu: "Es ist eine riesengroße Überraschung – aber eine, für die wir so dankbar sind." Zudem veröffentlichte sie einen kurzen Clip, in dem sie ihrem Liebsten den positiven Schwangerschaftstest zeigt.

Aber nicht nur Stacey war bei dieser Verkündung total aus dem Häuschen – auch ihre Fans waren so richtig hin und weg! "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch!", "Glückwunsch, das sind wirklich tolle Neuigkeiten" oder auch "Das ist absolut wunderbar", freuten sich beispielsweise drei User in der Kommentarspalte.

Anzeige

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon im Mai 2022

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im Juli 2022

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Joe Swash, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de