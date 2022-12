Karrierepause? Ashanti will bald heiraten und Kinder kriegen

Ashanti (42) hat privat große Pläne! Die Sängerin landete mit Songs wie "Foolish" oder "Rock Wit U (Awww Baby)" große Hits. In diesem Jahr wurde sie für ihre musikalischen Leistungen sogar mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt. Im Gegensatz zu ihrem Berufsleben scheint es privat hingegen etwas ruhiger zuzugehen. Von 2003 bis 2014 war Ashanti mit dem Sänger Nelly (48) zusammen. Im vergangenen Jahr kamen Gerüchte um eine Liasion mit Flo Rida (43) auf – doch an diesen war offenbar nichts dran. Ashanti ist Single, wünscht sich aber unbedingt eine Hochzeit und Kinder!

Im Interview mit People erzählte die 42-Jährige: "Ich arbeite jetzt hart und tue, was ich tun muss, damit ich dann ein bisschen chillen kann." Sie wolle sich mit einem Partner niederlassen, heiraten und Kinder bekommen. "Aber ich muss mir sicher sein, dass es mit der richtigen Person ist. Glaubt mir, es gibt eine Menge Typen, die der Vater meiner Kinder sein wollen – und sie haben es versucht", fügte die R&B-Ikone hinzu.

Was die Erziehung ihrer zukünftigen Kinder angeht, hat Ashanti klare Vorstellungen: "Wenn ich nur einen Hauch der Fähigkeiten meiner Mutter habe, ist das großartig – ganz ehrlich, meine Mutter ist der Hammer." Ihr Vater sei zwar auch cool, "aber meine Mutter ist eine andere Liga. Es gibt keine Menschen mehr, die sind wie meine Mutter."

Getty Images Ashanti, Sängerin

Getty Images Ashanti im Dezember 2022 in New York City

Getty Images Ashanti, Schauspielerin

