Werden Ashanti (40) und Flo Rida (41) etwa das neue Traumpaar? Im Jahr 2003 lernte die Musikerin den Rapper Nelly (46) kennen. Ein Jahr später fing das Paar an, sich regelmäßig zu treffen, um kurz darauf auch ihre Beziehung bekannt zu geben. Seit 2014 gehen die beiden allerdings getrennte Wege. Doch hat sich die Beauty jetzt etwa den nächsten Rapper geangelt? Ashanti und Flo Rida sind aktuell gemeinsam unterwegs!

Momentan genießt Ashanti ihr Leben in vollen Zügen auf der mexikanischen Urlaubsinsel Tulum. Der Grund: Ihre Schwester Kenashia feiert dort ihren 32. Geburtstag – unter anderem mit bekannten Gesichtern wie Flo Rida. Und gerade mit ihm scheint sich Ashanti äußerst gut zu verstehen. In der Instagram-Story des "Good Feeling"-Interpreten sieht man die beiden nun bei einem gemeinsamen Ausflug auf einer Jacht. Mit diesem Anblick heizen sie die Gerüchteküche um eine mögliche Datingphase jedenfalls ordentlich an.

Ob es zwischen Flo Rida und Ashanti tatsächlich gefunkt hat, oder ob die zwei einfach nur gute Freunde sind, bleibt abzuwarten. Die Fans der beiden wären einer Beziehung zwischen den Musikern offenbar nicht abgeneigt – so finden sich beispielsweise unter Flo Ridas Schnappschüssen mehrere Kommentare wie "Er würde ihr 'Apple bottom jeans' kaufen!", die auf die Zeilen aus seinem Song "Low" anspielen.

Anzeige

Getty Images Flo Rida, Rapper

Anzeige

Getty Images Ashanti, Sängerin

Anzeige

Getty Images Flo Rida, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de