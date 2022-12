Nach TV-Show: Massimo Sinató klagt über viele Verbrennungen

Diese Show wurde wohl zu heiß. Seit mittlerweile 14 Jahren wurde die Sendung "Stars in der Manege" nicht mehr ausgestrahlt – doch zum Jahresende von 2022 kam sie endlich wieder zurück! Viele Stars versuchten sich an Auftritten als atemberaubende Artisten, lustige Clowns oder verzaubernde Magier. Massimo Sinató (42) wagte sich an die riskante Nummer des Feuerspuckens – und trug einige Verbrennungen davon.

"Ich habe mich an der Hand verbrannt, ich habe mich an der Lippe verbrannt, ich habe mich am Hals verbrannt. Ich dachte, die Haare und der Bart müssen dran glauben. Aber die sind verschont geblieben", erklärte der Profitänzer, nachdem er fleißig für die Feuershow trainiert hatte, berichtete Bild. All die Verletzungen seien aber lediglich bei dem Training entstanden. Der eigentliche Auftritt lief ohne Zwischenfälle ab, sodass Massimo die Zuschauer von seinem Können überzeugen und eine dramatische Show abliefern konnte.

Auch andere Promis haben sich an mutige Auftritte gewagt. So traute sich der Komiker Dieter Hallervorden (87) mit seiner Frau Christiane Hallervorden in das Teufelsrad, welches sich zehn Meter oben in der Luft befindet und sich dabei dreht. Auch bei dieser Darbietung kam es zum Glück zu keinen Verletzungen.

Massimo Sinató, "Let's Dance"-Profitänzer

Massimo Sinató und Einhorn-Puppe Didi Rakete bei "Pretty in Plüsch"

Dieter Hallervorden im August 2022

