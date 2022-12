Ohne Sport: Rafi Rachek will seinen trainierten Body zurück

Mit diesem Eingriff will er sein Sixpack wiederbekommen. Rafi Rachek (32) wurde 2018 durch die TV-Show Die Bachelorette bekannt und nahm im darauffolgenden Jahr an der Sendung Bachelor in Paradise teil. Schon damals zeigte der Syrer seinen durchtrainierten Körper. In diesem Jahr ließ er sich die Nase korrigieren und durfte deswegen mehrere Wochen keinen Sport machen – von seinem Sixpack ist nichts mehr zu sehen. Jetzt greift Rafi zu einer Behandlungsmethode, um seinem Sixpack wieder auf die Sprünge zu helfen.

Rafi ließ sich von einem Düsseldorfer Beauty-Doc innerhalb einer halben Stunde 20.000 elektromagnetische Impulse durch den Bauch jagen, wie die Bild berichtete. Das entspräche 20.000 Sit-ups. Dass diese Behandlung allein nicht langfristig hilft, ist dem Fitness-Model durchaus bewusst. "Die Behandlung ist mein Booster, um Fett zu verbrennen. Ich darf jetzt wieder loslegen – und beginne mit Training dreimal wöchentlich", äußerte er sich dazu. Er wolle einfach so schnell wie möglich seinen durchtrainierten Körper zurück. "Ich bin so unzufrieden", kommentierte er seinen Body.

Seine Nase hatte er sich übrigens korrigieren lassen, weil er ziemlich unzufrieden mit ihr gewesen sei. "Sie war einfach zu hässlich. Das ging oft auf meine Psyche", erklärte er im Oktober in einem Promiflash-Interview.

Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek im Juli 2020

Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, TV-Persönlichkeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de