Porsha Williams: Gatte Simon muss als Fotograf herhalten

Porsha Williams (41) sagt ihrem Simon Guobadia an, wo es langgeht! Der "Real Housewives of Atlanta"-Star hatte im Mai 2021 verkündet, dass er sich mit dem Ex-Mann seiner Kollegin Falynn Guobadia verlobte. Im Rahmen zweier Zeremonien zelebrierte das Liebespaar dann im vergangenen Monat sein Glück vor dem Altar. Nun verbringen beide einen romantischen Urlaub zusammen. Entspannung? Nicht etwa für Simon, denn: Der wurde jetzt von Porsha als persönlicher Fotograf engagiert!

Auf Instagram veröffentlichte Porsha jetzt ein Reel, in dem sie in einem blauen Bikini vor einer atemberaubenden Kulisse aus grüner Weite und blauen Wolken posiert. Auf Knien hockt ihr Gatte vor der Beauty, um die perfekten Aufnahmen von der 41-Jährigen zu schießen. Porsha schien mit der Arbeit ihres Mannes zufrieden zu sein und schwärmte unter dem Reel: "Ja, er versteht die Aufgabe jedes Mal!" Er kommentierte: "Aufgabe verstanden."

Die Hochzeit der frisch Vermählten war einmal nigerianisch und einmal amerikanisch gefeiert worden. "Ich komme aus dem Süden, also liebe ich es, in der Kirche zu sein. Ich wurde noch nie in einer Kirche verheiratet – und Simon auch nicht. Also wird es für uns beide eine neue Erfahrung sein", verriet der Reality-TV-Star kürzlich gegenüber People.

Anzeige

Instagram / porsha4real Porsha Williams im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / porsha4real Porsha Williams und ihr Simon Guobadia

Anzeige

Instagram / porsha4real Porsha Williams, bekannt aus "Real Housewives of Atlanta"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de