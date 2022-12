Robbie Williams verrät wahren Grund für sein Take-That-Ende

Robbie Williams (48) bringt endlich Licht ins Dunkle. Im Juli 1995 schockierte der Sänger die Musikwelt und viele Fans. Er entschied sich völlig überraschend dazu, aus einer der erfolgreichsten Boybands auszusteigen, um seine Solo-Karriere voranzutreiben. Seither wird immer wieder darüber spekuliert, warum der Musiker Take That verlassen hat. Nun offenbarte Robbie den wahren Grund: Er habe mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt.

Im Interview mit Scott Mills für BBC Radio 2 plauderte der 48-Jährige offen über seine damalige Entscheidung, die Band zu verlassen. "Ich glaube, ich war mitten in einem Nervenzusammenbruch, meinem ersten von vielen", gestand der "Let Me Entertain You"-Interpret. Dem vierfachen Vater sei damals alles zu viel geworden. "Die Dinge liefen zu Hause nicht gut, die Dinge liefen in meinem Job nicht gut und dann war auch noch dieses Phänomen des extremen Ruhms neu für mich. [...] Es fühlte sich an, als wäre ich in einem brennenden Gebäude, aus dem ich raus musste", erinnerte sich Robbie.

Anfang 2021 hatte der Gründer der Band, Nigel Martin-Smith, gegenüber Bild behauptet, dass der "Angels"-Interpret aus der Boyband gemobbt worden sei. "Die Wahrheit ist: Jason hat Robbies Ausstieg aus der Band vorangetrieben", hatte er damals in dem Interview betont. Zudem sei neben Jason Orange (52) auch Gary Barlow (51) daran beteiligt gewesen.

Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Musiker

Anzeige

Getty Images Take That bei der Echo-Verleihung in Berlin, 2011

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass psychische Probleme der Grund für Robbies Ausstieg bei Take That waren? Ja, das habe ich schon geahnt. Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de