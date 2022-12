Sofia Vergara und Joe Manganiello genießen Karibikurlaub

Sofia Vergara (50) und Joe Manganiello (46) gönnen sich eine Auszeit! Die Modern Family-Darstellerin und der Schauspieler sind seit 2014 ein Paar. Bereits ein Jahr später besiegelten sie ihre Liebe mit dem Ehegelübde. Im Netz lassen die zwei Turteltauben ihre Fans seitdem regelmäßig an ihrem Glück teilhaben. Aktuell befinden sich die beiden in der Karibik – und scheinen ihren Urlaub sehr zu genießen: Sofia teilte nun ein süßes Foto mit ihrem Schatz!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 50-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie ein Kleid im Leopardenmuster und ihr Mann ein Hemd mit Camouflage-Print trägt. Auf dem Bild sitzt Sofia auf dem Schoß ihres Liebsten, dabei wirken die beiden total vertraut. Offenbar scheint ihnen der Urlaub richtig gutzutun. "Wir warten auf das neue Jahr", schrieb die America's Got Talent-Jurorin dazu.

Doch wie schaffen es Joe und Sofia eigentlich, nach all den gemeinsamen Jahren immer noch so glücklich miteinander zu sein? "Joe ist tief im Inneren ein schüchterner Typ, er macht sich nichts aus aufsehenerregenden Dingen und zieht es vor, alles unauffällig zu halten, was Sofia sehr entgegenkommt", verriet ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Us Weekly.

