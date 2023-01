Diss gegen Boris? Cathy Hummels trifft sich mit Lilly Becker

Schießt Cathy Hummels (34) hier gegen Boris Becker (55). Die Moderatorin kritisierte scharf, dass der ehemalige Tennisprofi verfrüht aus dem Gefängnis entlassen wurde. Das ließ er sich nicht gefallen und stellte eine Strafanzeige. Der Grund sei üble Nachrede in der Öffentlichkeit. Doch von einer Klage scheint sich die 34-Jährige nicht beeindrucken zu lassen: Cathy holt zum Gegenschlag aus und leistet sich nun wohl einen Seitenhieb gegen Boris.

Auf Nachfrage der Bild macht Cathy ihren Standpunkt ziemlich deutlich. "Ich wünsche Boris Becker ein schönes Jahr 2023. Jetzt gehe ich erst mal Kaffee trinken und treffe Lilly Becker (46) am Strand. Sie lässt ihn ebenfalls grüßen", meint sie. Die beiden Frauen wollen zusammen mit ihren Kindern in das neue Jahr feiern. Doch ihre Aussage könnte vor allem eins sein: ein Seitenhieb gegen Boris. Denn er wird seine Ex Lilly erst im Scheidungsprozess vor Gericht wiedersehen. Miteinander sprechen sollen sie nämlich kaum noch. Bleibt die Frage, wie der Sportler diese Allianz findet.

Aber Cathy ist nicht die Einzige, die zu Boris etwas zu sagen hat. Auch Comedian Oliver Pocher (44) meldet sich zu Wort und beglückwünscht Cathy auf Instagram zur Klage: "Willkommen im Klub. Wirst du locker gewinnen." Wayne Carpendale (45) hingegen empfiehlt Boris, sich ein wenig zurückzuhalten und vielleicht lieber zu schweigen.

Instagram / cathyhummels Lilly Becker und Cathy Hummels im Dezember 2022

Getty Images Boris Becker im Januar 2018

Getty Images Oliver Pocher, deutscher Comedian

