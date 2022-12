Boris Becker reicht Strafanzeige gegen Cathy Hummels ein

Boris Becker (55) schlägt zurück. Cathy Hummels (34) hat in der vergangenen Woche die erste Folge ihres eigenen Podcasts "Shitstorms" mit Comedian Matze Knop (48) veröffentlicht und dabei das Jahr Revue passieren lassen – da musste dann natürlich auch über die Verurteilung von Boris Becker im Frühjahr gesprochen werden. Hier hatte sie ihre Meinung zu dem Thema frei ausgeplaudert, doch das gefiel Boris wohl so gar nicht. Denn jetzt zeigte der ehemalige Tennisspieler Cathy wohl an.

"Der hat Menschen verarscht, der hat sie ruiniert. Das muss man absitzen", waren ziemlich ernste Aussagen von Cathy. Zudem war sie der Meinung: "Es ist ein Verbrechen, was er gemacht hat." Diese Anfeindungen gegen Boris waren ihm offenbar zu viel, wie Bild berichtete. Demnach habe er bei der Staatsanwaltschaft München Strafanzeige gegen Cathy eingereicht – wegen übler Nachrede in der Öffentlichkeit. Dazu äußern wolle sich der Familienvater aber wohl nicht.

Boris gab am 21. Dezember 2022 sein erstes TV-Interview nach der Haftentlassung. Dabei zeigte er sich ungewöhnlich emotional und konnte so die meisten seiner Fans positiv überraschen. Andere Personen waren jedoch der gleichen Meinung wie Cathy und fanden es unverständlich, dass Boris für den Gefängnisaufenthalt bedauert werde.

Getty Images Boris Becker, Ex-Tennisprofi

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2022

Sat.1 Boris Becker bei "Sat.1 Spezial. Boris Becker"

