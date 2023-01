Getrennte Badezimmer: Catherine Zeta-Jones über Ehegeheimnis

Catherine Zeta-Jones (53) gibt einen Liebestipp der etwas anderen Art! Die Schauspielerin und ihr Ehemann Michael Douglas (78) sind bereits seit über 20 Jahren verheiratet. Gemeinsam haben sie die Kinder Dylan (22) und Carys (19). Obwohl es auch mal gekriselt hatte – sie hatten 2013 eine Beziehungspause eingelegt– gelten die beiden als absolutes Traumpaar. Jetzt verriet Catherine, wie die beiden es schaffen, so lange glücklich zu bleiben.

In der "The Kelly Clarkson Show" sprach die Moderatorin ihren Gast auf den Tipp an: "Du sagst doch immer, dass eine Ehe nur dann gut läuft, wenn man zwei Badezimmer hat. Stimmt's? Du hast dein eigenes Badezimmer?" Die 53-Jährige bejahte die Frage, erklärte aber, dass es nicht grundsätzlich um Badezimmer gehe, sondern um Freiraum in Beziehungen. "Es ist einfach so, ich bin für Männerhöhlen, Frauenhöhlen. Geh und feiere mit den Hot Rods in der Garage, pflanze ein paar Kräuter im Garten", führte sie aus.

Vergangenen Monat hatte die "Ocean's Twelve"-Darstellerin bereits über ihre Ehe gesprochen. "Es ist unmöglich, dass es keine Höhen und Tiefen gibt, wenn man mit der gleichen Person lebt und jeden Tag mit ihr aufwacht", hatte sie im Interview mit The Telegraph zugegeben. Doch Catherine liebe es, mit ihrem Mike verheiratet zu sein.

Getty Images Catherine Zeta-Jones, Schauspielerin

Getty Images Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones im September 2019

Getty Images Michael Douglas, Schauspieler

