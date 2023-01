Krasse Ähnlichkeit: Tochter sieht aus wie Mark Wahlberg!

Seine Tochter könnte er nie verleugnen! Mark Wahlberg (51) – der unter anderem für seine schauspielerischen Leistungen in Filmen wie "Ted" und "Mile 22" bekannt wurde – hat insgesamt vier Kinder. Der Hollywoodstar dokumentiert sein Leben als Familienvater gerne und regelmäßig in den sozialen Netzwerken. Nun schmunzelt er über eines seiner Kids, denn: Töchterchen Grace sieht ihrem Vater aktuell verdammt ähnlich!

Auf Instagram teilte der 51-Jährige nun eine Collage, in der links die zwölfjährige Grace zu sehen ist, während sie ein Pferd streichelt. Ihre braunen lockigen Haare fallen dem Teenie über die Schultern. Rechts ist ein Foto ihres Vaters aus jungen Jahren zu sehen. Seine Haare sind zwar ein paar Zentimeter länger und doch sieht er Grace zum Verwechseln ähnlich! Der US-Amerikaner hat dieselbe Haarfarbe und auch dieselbe Lockenpracht wie sein Nachwuchs. Sogar an der Mimik der beiden lässt sich erkennen: Sie sind einander wie aus dem Gesicht geschnitten!

Der ehemalige Rapper hatte im Jahr 2020 im Interview mit People verraten, dass sein wichtigstes Erziehungsziel darin bestünde, seinen Kids das "Handwerkszeug zu geben, das sie zu guten Menschen macht". Er erklärte: "Ich möchte ihnen all die Dinge geben, die ich nie hatte, aber dafür sorgen, dass sie verstehen, dass das nicht normal ist und dass man hart arbeiten muss, um zu bekommen, was man will."

Instagram / markwahlberg Mark Wahlbergs Tochter Grace im Dezember 2022

Getty Images Mark Wahlberg im September 2016

Getty Images Mark Wahlberg bei einer Filmpremiere im Jahr 2017

