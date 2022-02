Mark Wahlberg (50) ist wohl nicht mehr die Nummer eins seiner Tochter! Gemeinsam mit seiner Frau Rhea Durham (43) hat der Hollywoodstar zwei Söhne namens Michael und Brendan und die zwei Töchter Grace und Ella Wahlberg. Letztere feierte im vergangenen September ihren 18. Geburtstag und ist schon seit über einem Jahr in ihren Freund James verliebt. In einem Interview verriet Mark nun, was er von der jungen Liebesbeziehung und seinem Schwiegersohn in spe hält.

Mark war am Donnerstag in der Ellen DeGeneres Show zu Gast und sprach über die erste große Liebe seiner ältesten Tochter. "Sie sind perfekt füreinander und er könnte wirklich nicht süßer sein", schwärmte Mark über den Freund der 18-Jährigen. Im Gespräch mit der Talkmasterin Ellen (64) verriet der Schauspieler auch, dass er sich in der Beziehung teilweise sogar mehr um James sorgen würde als um Ella – immerhin wüsste er genau, wie seine Älteste manchmal sein kann. "Ich glaube, er hat mehr Angst vor meiner Tochter als vor mir", scherzte der Schauspieler gegenüber der Moderatorin. Daher weiß er den in seinen Augen fantastischen Freund an der Seite seiner Ella sehr zu schätzen.

Wie sehr er die Liebe seiner Tochter unterstützt, teilte Mark bereits vor drei Wochen mit einem niedlichen Pärchenbild der jungen Verliebten im Netz. Mit den Worten "Herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen, Ella und James! Ich freue mich so für euch. Ich könnte nicht stolzer auf dich sein, Ella" gratulierte der "Ted"-Star seiner Tochter und ihrem Freund zum ersten gemeinsamen Jahrestag.

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg mit seiner Tochter Ella Rae Anfang der 2000er-Jahre

Getty Images Mark Wahlberg im Juni 2014

Instagram / ellaawahlbrg Ella Wahlberg im August 2021

