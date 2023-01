Neuer James-Bond-Anwärter? Lucien Laviscount weckt Interesse

Setzt sich Lucien Laviscount (30) an die Spitze der James Bond-Anwärter? Mit "Keine Zeit zu sterben" lief der letzte Agentenfilm mit Hauptdarsteller Daniel Craig (54). Von 2006 bis 2021 verkörperte der Brite 007, doch jetzt legte er die Rolle freiwillig ab. Seitdem wird fleißig ein Nachfolger gesucht und es standen bereits viele große Namen im Raum. Und jetzt wird ein weiterer in den Hut geworfen: Lucien soll das Interesse der Produzenten geweckt haben.

Eine Quelle erklärte Daily Mail, dass "James Bond"-Produzentin Barbara Broccoli auf Lucien aufmerksam geworden ist. Und das vor allem durch seine Leistung in der romantischen Serie Emily in Paris. "Lucien erfüllt die Kriterien. Er ist ein sehr talentierter Schauspieler, sieht extrem gut aus und hat in den vergangenen 18 Monaten viele Fans gewonnen", meint der Insider. Es gebe lediglich einen Teil seiner Laufbahn, der dem Briten gefährlich werden könnte: Seine Teilnahme an der Realityshow Big Brother vor seinem Karrieredurchbruch.

Luciens größter Konkurrent wäre zum jetzigen Zeitpunkt der Schauspieler Aaron Taylor-Johnson (32). Der soll nämlich sogar schon eine Szene für "James Bond" geprobt haben. Die Produzenten seien so beeindruckt von ihm gewesen, dass er eine Teaser-Szene drehen durfte. Das machen die Darsteller, die in die engere Auswahl gekommen sind. Ein wichtiger Schritt in Richtung Vertrag.

Lily Collins und Lucien Laviscount in "Emily in Paris"-Staffel drei

Lucien Laviscount im Juli 2022

Aaron Taylor-Johnson im Dezember 2019

