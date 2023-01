Angst vor Paparazzi? Amira Pocher meidet Spielplätze lieber

Amira Pocher (30) will die Privatsphäre ihrer Kinder so gut es geht schützen. Seit mittlerweile sechs Jahren steht die Moderatorin nun schon an der Seite ihres Ehemanns, Comedian Oliver Pocher (44), im Rampenlicht. Gemeinsam hat das Paar zwei Söhne, über die sie in der Öffentlichkeit jedoch nur selten sprechen. Zudem teilen die gebürtige Österreicherin und der Entertainer keine Bilder der Kids im Netz. Nun verriet Amira, dass sie sogar Spielplätze für gewöhnlich meidet.

Im Podcast "Mama Locker" sprach die zweifache Mutter mit ihrer Freundin Jana Schölermann (35) ganz offen über ihr Mutter-Dasein. Dabei gab sie preis, dass sie sich häufig um die Sicherheit und Privatsphäre ihrer Kinder sorge. "Auf den Spielplatz gehe ich gar nicht, damit ich keine Leute sehen muss", berichtete Amira. Sie fuhr fort, dass sie andere Menschen zwar mögen würde, jedoch sehr paranoid sei, wenn sie mit ihren Kids unterwegs ist – zu viel sei ihr schon widerfahren.

So hätten Olli und sie es bereits mehrfach erlebt, dass andere Eltern ihre Handykameras gezückt hätten, um den Promi-Nachwuchs abzulichten. "Leute, die uns filmen, die Kinder filmen, fotografieren heimlich. Das ist einfach eine Respektsache", meinte die 30-Jährige. Für Amira sei solch ein Verhalten "einfach asozial".

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Juli 2022

Instagram / oliverpocher Oliver und Amira Pocher, 2022

