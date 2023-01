Baby Nummer zwei: Cheyenne Ochsenknecht ist wieder schwanger

Cheyenne Ochsenknechts (22) Familie vergrößert sich. Schon seit einigen Wochen kursieren Gerüchte, dass das Model zum zweiten Mal schwanger ist. Sie selbst bestätigte das nicht – zumindest bis jetzt. An Silvester ließ sie endlich die Bombe platzen: Cheyenne ist tatsächlich wieder schwanger. Mit einem Foto ihres Babybauchs auf Instagram bestätigte sie, was viele schon vermuteten. Was es wird, wisse sie selbst noch nicht, aber aufgeregt sei sie trotzdem. "Uns geht es wirklich allen sehr gut. Nino und ich freuen uns so extrem auf das zweite Kind", verrät sie in ihrer Story.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de