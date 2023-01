Blutungen und Co.: Wie geht es Samira Cilingir momentan?

Samira Cilingir schlägt sich tapfer! Gemeinsam mit ihrem Gatten Yasin (31) erwartet die ehemalige Love Island-Teilnehmerin derzeit ihr zweites Kind. Doch die Schwangerschaft ist aufgrund eines Hämatoms an der Plazenta mit Komplikationen verbunden. Deshalb könnte der Beauty, die sich gerade in der 15. Woche befindet, eine Fehlgeburt drohen – sie musste zwischenzeitlich sogar ins Krankenhaus. Jetzt verrät Samira, wie es ihr gerade geht!

Auf Instagram antwortet Samira nun auf die Frage eines Followers nach ihrem Gesundheitszustand: "Den einen Tag geht es mir von den Schmerzen her gut und dann gibt es Tage, wo ich sehr dolle Schmerzen habe – so wie heute immer wieder mal." Die Lockenpracht äußert, dass das Schlimmste für sie die Ungewissheit sei. "Du weißt nicht, ob dein Baby es schafft oder nicht und das macht einen physisch fertig", schreibt der Reality-TV-Star. Am Mittwoch habe sie einen Termin beim Frauenarzt und wisse dann mehr.

Auch äußert sich Samira zu der Frage, ob sie und Yasin sich einen Jungen oder ein Mädchen wünschen würden. Zwar habe sie sich anfangs ein Mädchen und ihr Liebster sich einen Jungen gewünscht, doch diese Wünsche seien nebensächlich geworden. "Jetzt ist es uns völlig egal! Wir möchten nur, dass es alles schafft und gesund zur Welt kommt", erklärt sie.

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, Influencer

Instagram / samira.bne Samira Cilingir im November 2021

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir, November 2022

