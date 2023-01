Dani bittet: Darauf soll Lucas Cordalis im Dschungel achten!

Daniela Katzenberger (36) hat eine Sorge bezüglich Lucas Cordalis (55)' Teilnahme am Dschungelcamp! Nachdem er im vergangenen Jahr krankheitsbedingt nicht antreten konnte, wagt der Schlagersänger sich 2023 in den australischen Dschungel – schon am 13. Januar geht es los. Tatsächlich befindet der Musiker sich bereits auf dem Weg ans andere Ende der Welt. Während sein Schwiegervater Peter Klein ihn begleitet, verfolgen Töchterchen Sophia Cordalis (7) und die Katze sein Abenteuer im TV. Zum Abschied hat Dani ihren Lucas um eine Verhaltensregel im Dschungel gebeten...

Bild veröffentlichte jetzt einen Brief, den die Kultblondine ihrem Liebsten für seine TV-Challenge geschrieben hat. Darin betonte Dani: "Nur zwei Sachen, lieber Lucas, bleiben bitte schön geheim: mein wahres Gewicht und deine griechische Cannelloni! Die lässt du beim Duschen und Baden im Dschungel bitte schön verpackt, egal wie sehr es nach den Prüfungen unter der Badehose juckt und krabbelt." Weiter witzelte die Katze: "Denn es schaut ja nicht nur deine Tochter, sondern auch deine Schwiegermutter zu!"

Außerdem verfasste Dani noch diese motivierenden Zeilen: "Du bist perfekt geeignet für den Dschungel! Dich wird am anderen Ende der Welt, zwischen Spinnen und glitschigen Schweinehoden, absolut nichts mehr schocken. Schließlich hast du doch deine größte Dschungelprüfung – sechs Jahre Ehe mit mir – schon längst bestanden." Weiter scherzte sie: "Selbst mein selbst gekochtes Essen wirft dich nicht aus der Bahn. Und das ist ja meistens hundertmal schlimmer als jede Dschungelprüfung!"

Instagram / danielakatzenberger Peter Klein und Lucas Cordalis am Flughafen, 2022

RTL / Arya Shirazi Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia

