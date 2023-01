Dieter Bohlen soll Pietros Trauzeuge sein: Das sagt er dazu!

Das sagt Dieter Bohlen (68) zu Pietro Lombardis (30) Einladung! Erst im Juni vergangenen Jahres gaben der Sänger und seine Freundin Laura Maria Rypa (27) bekannt, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Nur ein paar Monate später ging der "Cinderella"-Interpret vor der Influencerin auf die Knie. Die ersten Vorbereitungen sind bereits im Gange: Pietros Trauzeuge soll der Poptitan Dieter Bohlen sein. Im Netz gab Dieter nun eine klare Antwort!

"Ich komme überallhin, wo er mich braucht. Natürlich komme ich als Trauzeuge", antwortete der 68-Jährige in seiner Videobotschaft auf Instagram. Der DSDS-Juror sei unglaublich froh, dass sein einstiger Schützling nicht vergessen habe, was er ihm ermöglicht hat. "Das geht mir wirklich ans Herz. Er ist wirklich total lieb", schwärmte der Musikproduzent von dem Bräutigam.

Doch wieso will Pietro die TV-Persönlichkeit bei seiner Hochzeit an seiner Seite haben? "Ich glaube, wenn einer mir mein Glück gönnt, ist es Dieter. Das war der Mann, der immer an mich geglaubt hat, der mich immer gepusht hat", erklärte er im Interview mit Bild.

Instagram / dieterbohlen Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Instagram / pietrolombardi Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

