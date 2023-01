Erstes Treffen mit Vanessa: So ging es Christina Dimitriou

Was ging Christina Dimitriou (31) durch den Kopf, als sie Vanessa Nwattu zum ersten Mal begegnet ist? Gemeinsam mit ihrem Partner Aleks Petrovic (31) hatte die Griechin an der vergangenen Staffel von Temptation Island V.I.P. teilgenommen. Statt sich gegenseitig die Treue zu beweisen, verliebte sich der Influencer jedoch in eine der Verführerinnen. Inzwischen sind die beiden ein Paar und wohnen sogar zusammen. Mit Promiflash sprach Christina über ihr erstes Zusammentreffen mit der Neuen ihres Ex-Freundes!

Bei der Wiedersehens-Show des beliebten Fremdgeh-Formats begegnete Christina der neuen Freundin von Aleks zum ersten Mal. "Es war schrecklich auf sie zu treffen. Aber na ja, was soll's... Immerhin ist es sechs Monate her und jetzt kann ich anders denken. Hätte ich sie bei 'Temptation Island V.I.P.' gesehen... Oh je, sage ich da nur", erklärt sie nach dem Aufeinandertreffen gegenüber Promiflash. Wie sie zu Vanessa steht, habe sie der 23-Jährigen deshalb mit bösen Blicken deutlich machen wollen.

Im Rahmen des Wiedersehens hatte sich Vanessa schließlich bei Christina entschuldigt – jedoch erst, nachdem Moderatorin Lola Weippert (26) die einstige Verführerin fragte, ob sie der 31-Jährigen noch etwas sagen wolle. Für Christina steht im Promiflash-Interview deshalb fest: "Hätte Lola es nicht angesprochen, hätte sie sich niemals entschuldigt. Real Talk."

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu

