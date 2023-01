Jennifer Lopez schickt Ben Affleck zur Beauty-Behandlung!

Jennifer Lopez (53) setzt wohl auf makelloses Aussehen! Die Sängerin und Ben Affleck (50) haben zwei Anläufe gebraucht, um gemeinsam vor den Traualtar zu treten: Sie waren Anfang der 2000er schon einmal verlobt, gingen allerdings getrennte Wege. Mitte 2021 feierten die beiden dann ihr großes Liebes-Comeback und gaben sich im vergangenen Sommer endlich das Jawort. Auch wenn sie sich einander bedingungslos lieben, gibt es etwas, was die "On The Floor"-Interpretin an ihrem Liebsten stört: J.Lo schickt Ben wegen ein paar Falten zum Beauty-Doc!

Wie Bild berichtete, soll die "Hustlers"-Darstellerin nicht nur auf ihr Äußeres achten – auch das von ihrem Mann liegt ihr wohl sehr am Herzen. So soll die 53-Jährige ihren Liebsten sogar zu einer Beauty-Behandlung schicken! Der Grund: Ihr sollen die Falten unter und zwischen den Augen des "Batman"-Darstellers nicht gefallen. Dieser kleine Makel soll deshalb offenbar mit Botox aus der Welt geschafft werden.

Das ist aber noch nicht alles! Ben ist schon jahrelang ein Raucher, was seine Frau allerdings nicht so gern sieht. J.Lo, die für ihren gesunden und sportlichen Lebensstil bekannt ist, soll der Nikotingeschmack beim Küssen stören. Aus diesem Grund soll sie ihm das Rauchen abgewöhnen wollen.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere von "Manhattan Love Story"

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez in Italien im September 2021

MEGA Ben Affleck im Mai 2021

