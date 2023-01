Kennenlernphase vorbei: Darum wurde Stephie Stark verlassen

Stephie Stark (27) ist sauer. Die Kölnerin musste in der Vergangenheit mehrere Liebespleiten verkraften. Nachdem sie der einstige Bachelor Niko Griesert (32) aus der Flirtshow geworfen hatte, versuchte sie ihr Glück bei Bachelor in Paradise – allerdings wieder vergebens: Nach einem gescheiterten Flirt mit Leon Knudsen (35) erteilte ihr auch Michi Bauer (32) eine Abfuhr. Im Finale des Formats outete sich Stephie dann als pansexuell und erzählte, jetzt eine Frau kennenzulernen. Inzwischen ist aber auch diese Bekanntschaft schon wieder vorbei. Was war dieses Mal der Grund?

Im Interview mit Promiflash erzählte die Influencerin: "Ich wurde leider wieder mal verlassen, ist nicht gerade angenehm. Aber mittlerweile ist das ja wie Nummern ziehen am Schalter der Deutschen Bahn und immerhin besser als eine Fake-Beziehung für Follower:innen." Sie sei jemand, der sehr lange brauche, um einer Person Vertrauen zu schenken, was dieses Mal zum Knackpunkt wurde. "Diese Person wollte mir diese Zeit nicht geben und war dann plötzlich von einem auf den anderen Tag mit jemand anderem zusammen", bedauerte Stephie.

Was ihren Traummann oder ihre Traumfrau anbelangt, hat Stephie klare Vorstellungen. In einem früheren Promiflash-Interview verriet sie, dass es schwierig sei, jemanden kennenzulernen, der nicht schon in einer Show mitgemacht habe: "Auf jeden Fall fände ich aktuell jemanden aus einem Dating- oder Reality-Format ein bisschen passender – weil man auch einfach eine Gemeinsamkeit hat und damit umzugehen weiß."

Bachelor in Paradise, RTL+ Stephie Stark und Leon Knudsen bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, "Bachelor"-Teilnehmerin

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Ex-Bachelor-Kandidatin

