Stephie Stark (26) hat schon eine Vorstellung von ihrem Traummann. Die einstige Take Me Out-Teilnehmerin hatte bei Der Bachelor 2021 ihr großes Ziel direkt vor Augen: Sie konnte sich eine gemeinsame Zukunft mit dem Rosenverteiler Niko Griesert (31) vorstellen. Am Ende hat es mit dem Osnabrücker aber nicht geklappt – und sie musste die Show als Single verlassen. Bisher hat Stephie ihren Mr. Right noch nicht kennengelernt. Gegenüber Promiflash verriet sie aber: Er sollte nach Möglichkeit schon mit dem öffentlichen Leben vertraut sein.

"Ich finde es wirklich schwierig, jemanden kennenzulernen, der nicht schon irgendwo mitgemacht hat", erzählte die Blondine im Promiflash-Interview. Sie könne schwer einschätzen, wie ernst es die "Normalos" wirklich mit ihr meinen. "Auf jeden Fall fände ich aktuell jemanden aus einem Dating- oder Reality-Format ein bisschen passender – weil man auch einfach eine Gemeinsamkeit hat und damit umzugehen weiß", stellte sie klar. Das habe aber nichts damit zu tun, die Liebe in der Öffentlichkeit zu präsentieren und für mehr Reichweite auszunutzen. Ganz im Gegenteil: Stephie glaubt, dass beide Partner dann eher verstehen, was es bedeutet, das Glück privat zu genießen.

Tatsächlich scheint die Wahlkölnerin auch nicht abgeneigt zu sein, selbst noch einmal im Fernsehen ein Liebesabenteuer zu wagen. Als vor wenigen Wochen der neue Bachelor Dominik Stuckmann (29) vorgestellt wurde, kam sie ziemlich ins Schwärmen. "Ich habe kurz ein positives Gefühl gehabt und die Lust, es noch mal zu versuchen", gab sie zu.

Instagram / stephie_stark Stephie Stark im Juli 2021

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Bachelor-Girl 2021

RTL Dominik Stuckmann

