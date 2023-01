Memoiren erscheinen: Packt Prinz Harry schon vorher aus?

Prinz Harry (38) hat wohl eine Menge zu sagen. Der jüngere Sohn von König Charles III. (74) löste schon Ende 2022 jede Menge Aufruhr in Großbritannien aus. Zusammen mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (41) drehte er eine Dokuserie für Netflix, die für viel Gesprächsstoff sorgte. Nun folgen seine Memoiren "Spare" und es scheint keine Ruhe einzukehren: Harry gibt schon vor der Veröffentlichung ein explosives Interview.

Der Sender CBS News veröffentlicht einen ersten Trailer zu dem Interview von Harry mit dem Journalisten Anderson Cooper (55). Der kurze Clip deutet an, dass in dem Gespräch schon zwei Tage vor dem Erscheinen verraten wird, worum es in dem Buch geht. Allerdings ist nicht zu hören, worüber genau Harry spricht. Der Sprecher kündigt lediglich ein "enthüllendes" Gespräch an. Vermutet wird aber, dass er nicht nur über seinen Ausstieg aus den Geschäften der Royals sprechen wird, sondern auch über die offenbar gebrochene Beziehung mit seinem Bruder William (40).

Es ist wahrscheinlich, dass es nicht bei dem einen Interview bleiben wird. Harry soll eine regelrechte Medientour planen. Dabei könnte auch ein TV-Gespräch mit Gayle King (68) sein. Die Moderatorin ist eine enge Freundin des Prinzen und seiner Frau, weshalb diese Wahl wohl nicht zufällig getroffen wurde. Die Rede war von einem großen Fernsehspecial.

Anzeige

Getty Images Anderson Cooper, US-amerikanischer Journalist

Anzeige

Getty Images Prinz William mit Prinz Harry, 2021

Anzeige

Getty Images Gayle King im Dezember 2022

Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Harry schon vorab ein Interview gibt? Ich finde das nicht gut. Super, ich bin gespannt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de