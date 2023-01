Nach Beauty-OP: Katie Price setzt neue Mega-Brüste in Szene

Katie Price (44) lässt ihre Reize spielen! Für die Reality-TV-Bekanntheit ist es aktuell keine einfache Zeit. Eigentlichen wollten die Britin und der einstige UK-Love Island-Kandidat Carl Woods (33) vor der Traualtar treten – doch stattdessen hatte die Unternehmerin Anfang Dezember die Trennung von ihrem Verlobten verkündet. Seitdem lässt sie es beim Feiern ordentlich krachen und gönnte sich eine weitere Brust-OP. Ihre neue Oberweite präsentiert Katie nun mit aufreizenden Aufnahmen!

Auf Schnappschüssen, die Mirror vorliegen, teilt Katie das Ergebnis ihrer 16. Brust-OP mit ihren Fans. Ob die 44-Jährige ihrem Ex damit zeigen will, was er verpasst? Immerhin rekelt sie sich auf den Bildern ziemlich freizügig in einem Bett – und bekommt ihre neue Oberweite dabei kaum noch unter ihren pinken, knappen Bikini.

Vor einigen Wochen enthüllte eine ihr nahestehende Quelle die Pläne des Models. "Sie möchte die größten Brüste des Landes haben und diese Implantate werden sie sicherlich auf den Weg zu diesem Ziel bringen", erklärte der Insider gegenüber The Sun und fügte hinzu, dass sie sich bei diesem Eingriff für "massive Brust-Implantate" entschieden habe. Das Ergebnis will Katie nun offenbar mit der ganzen Welt teilen.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im September 2022

Anzeige



