So süß feiert Olivia Munn mit Söhnchen Malcolm Weihnachten!

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Im November vergangenen Jahres sind Olivia Munn (42) und John Mulaney (40) zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem gibt die Schauspielerin regelmäßig Einblicke in ihr Familienglück und ihr Dasein als frischgebackene Mama. So auch an Weihnachten. Denn die Feiertage verbrachte die kleine Familie nun schon zum zweiten Mal zu dritt. Mit Söhnchen Malcolm posierte Olivia vor ihrem geschmückten Weihnachtsbaum.

In ihrer Story auf Instagram gab die Moderatorin ihren Fans kleine Einblicke in ihre Festtage. Auf einem Bild hat sie ihren Sohn vor ihrem geschmückten Weihnachtsbaum auf dem Arm und könnte wohl glücklicher nicht sein. Stolz lächelt sie den kleinen Malcom an. Ihren Followern wünschte sie mit dem Schnappschuss "Frohe Weihnachten".

Erst vor wenigen Wochen hatte die "Violet"-Darstellerin ihre Fans damit überrascht, dass ihr Sohnemann seine ersten Worte gesprochen hat! "Sein erstes Wort war Daddy/Dada, sein zweites Wort war chó (vietnamesisch für Hund), und sein drittes Wort ist Auto", hatte sie damals euphorisch in ihrer Story verkündet.

Instagram / oliviamunn Malcolm Hiệp, John Mulaney und Olivia Munn

Instagram / oliviamunn Schauspielerin Olivia Munn und ihr Baby

Instagram / oliviamunn Olivia Munn und ihr Sohn Malcolm Hiệp Mulaney

