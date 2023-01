Schlechte Kritiken: Lily Collins legte sich dickes Fell zu

Lily Collins (33) spricht offen über die Anfänge ihrer Karriere! Die Schauspielerin begeistert bei Emily in Paris ein Millionenpublikum. In der Hauptrolle der Emily, die aus den USA in die französische Hauptstadt zieht und dort einen Kulturschock nach dem anderen erlebt, wird sie von der Kritik gelobt. Doch das war offenbar nicht immer so – denn Lily berichtete jetzt von den schwereren Zeiten ihrer Laufbahn. Damals hatte sie sehr unter negativen Rezensionen zu leiden.

"Ich habe nicht immer gute Kritiken bekommen", erzählte Lily im Gespräch mit V Magazine. Im Gegenteil – sie habe sich durch eine lange Zeit kämpfen müssen, in der sie viel Gegenwind bekam. "Man muss einfach ein dickes Fell entwickeln, damit man die Kraft hat, durch all die Negativität zu kommen, weil es eben einfach nicht nur gut läuft", erklärte der Serienstar seine Strategie für harte Zeiten.

Auch Erfolg sei dabei kein Garant für ruhiges Fahrwasser, fügte Lily hinzu: "Wenn man über Nacht groß rauskommt, einen Hit oder einen Superfilm hingelegt hat, danach aber nicht abliefert, bringt einem das gar nichts." Man sei eben immer nur so gut wie seine letzte Performance, zitierte sie ein Sprichwort aus dem Showbiz.

Love Paris / MEGA Lily Collins und Lucas Bravo am "Emily in Paris"-Set

Getty Images Lily Collins bei der Premiere von "Emily in Paris" in New York, 2022

Getty Images Lily Collins, Schauspielerin

